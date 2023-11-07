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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:11
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        Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Ziyarette, derneğin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek dernek üyelerine teşekkür etti.

        Güner de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Üç Şerefeli Camii'nde mevlit programı düzenleyeceklerini belirterek, Sezer'i programa davet etti.

        Ziyarette, derneğin onursal üyesi Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen de yer aldı.

        - Kaymakam Ayaz'ın köy ziyaretleri

        Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Saksağan, Hüseyinpınar, Tuğlalık ve Dombay köylerini ziyaret eden Kaymakam Ayaz, incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldı.

        Ayaz, vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

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