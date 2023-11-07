Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Okur, okulda incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınıfları gezen Okur, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Okur'a ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz eşlik etti.

- Öğrencilere yaban hayatı eğitimi

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından öğrencilere yaban hayatı eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tavuk Ormanı'ndaki etkinlikte Hatice Erkurt Anaokulu öğrencilerine, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik hakkında sunum yapıldı.

Öğrencilere, tavuk ormanı içerisinde yaşam alanı bulunan gri balıkçıl türü hakkında da bilgi verildi.

- Okul Sporları Güreş müsabakaları tamamlandı

Edirne Okul Sporları Güreş İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Süloğlu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Spor Salonunda gerçekleşen karşılaşmalarda Güreş A kategorisinde Ali Ayağ Çok Programlı Lisesi öğrencilerinden Arda Serbest, Emre Bakır ve Eren Zabtiye kendi kategorilerinde birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları törenle verildi.

- Oryantasyon programı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çaprak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda oryantasyon programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 Akademik yılında eğitim hayatına yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen program, Okul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi'nin konuşmasıyla başladı.

Daha sonra öğrencilere bölümler ve yüksekokul hakkında bilgi verildi.

Toplantının ardından ilçeyi tanıtmak amacıyla gezi düzenlendi.