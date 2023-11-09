Edirne'de "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" mesajları

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, geride bıraktığı hatıralar, miras bıraktığı Cumhuriyet ve tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne aşıladığı bağımsız yaşama azminin ilk günkü kadar taze ve heyecan verici olduğunu belirtti.

Atatürk'ün 57 yıllık kısa ömrüne adeta koskoca bir tarih sığdırdığını aktaran Yazgan, şunları kaydetti:

"Türk milletinin hiçbir şart altında boyunduruk altına girmeyeceğini, devrin modern silahlarıyla dahi sonuç alınamayacağını 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek ortaya koymuş ve bundan da asla ödün vermemiştir. Kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve hürriyet yolunda karşısına çıkan bütün engelleri aşarak, kısa hayatına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere de örnek olmuş, milletimizin her alanda yükselmesi için yılmadan çaba göstermiş tarihi bir kişiliktir."

Yazgan, Atatürk'ün Türk tarihinin bu zamana kadar gördüğü en büyük devlet adamı ve komutanlardan birisi olarak, azim ve kararlılık içinde, en imkansız zamanlarda bile nelerin yapılabileceğini en iyi şekilde gösteren büyük bir deha olduğunu kaydetti.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı zaferini Cumhuriyet'in kuruluşuyla taçlandırdığını aktaran Yazgan, "Elbette O'nun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve bütün eserleri sonsuza dek var olacaktır. Aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm kurucu kahramanlarımızı, gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

- İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akalın, mesajında, Atatürk'ün yeryüzünde bıraktığı izlerin sadece bir liderin değil, aynı zamanda bir milletin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti.

Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinin yaşadığını ifade eden Akalın, "Atatürk, Türkiye'yi modernleştirmek ve muasır medeniyetler seviyesine taşımak için ömrünü adamış ve laiklik, eğitim, kadın hakları ve demokrasi gibi önemli değerleri Türk milletine miras bırakmıştır. O, sadece bir lider değil, aynı zamanda bir öğretmendi. Eğitim, onun için her şeyin temelini oluşturuyordu. Çünkü Atatürk bir ulusun kalkınmasının, eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olduğunu biliyordu. Bugün Türkiye'nin eğitim seviyesi yükselmiş ve bilimde, sanatta ve spor alanlarında büyük başarılar elde ettiyse, Atatürk'ün eğitime verdiği bu önem unutulmamalı ve onun yolundan şaşmayıp, gitmeye devam etmeliyiz."

Akalın, Türk milletinin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü saygı, minnet, rahmet ve özlemle yad ettiğini kaydetti.

- Edirne Belediye Başkanı Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi, aklı, liderliği, ileri görüşlülüğü ve Türk milletine kazandırdıkları ile yüreklerde ölümsüzleştiğini belirtti.

Atatürk'ün, en büyük eserinin Cumhuriyeti olduğunu aktaran Gürkan, "Üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan ve lider olarak, Türk milletinin kalbinde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, verdiği destansı mücadele ile Türkiye Cumhuriyet'i gibi güçlü, sağlam ve sonsuza kadar yaşayacak bir eser ortaya koymuştur. Bizlere emanet ettiği bu eseri birçok ilke ve devrimleri ile güçlendiren ulu önderimiz, hepimize aydınlık bir gelecek, sağlam temeller üzerine kurulan bir vatan bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Gürkan, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde gücünü Türk milletine olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem minnet, rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

- AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Atatürk'ün dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve saygın bir lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde saygı ve özlemle andığını belirten İba, şunları kaydetti:

"Atatürk, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak tarihimizin en önemli figürlerinden biridir. Atatürk, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıma hedefiyle büyük bir vizyonla hareket etmiş ve bu hedefe ulaşmamız için bize ilham vermiştir. Bugün, Atatürk'ün mirasına ve ilkelerine olan bağlılığımızı bir kez daha yinelemek, onun aydınlattığı yolda ilerlemek için bir fırsattır. Gençler olarak Atatürk'ün gösterdiği yolda, ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıma sorumluluğunun bilincindeyiz. Atatürk'ün ilkeleri ve değerleri, demokrasiye, özgürlüğe, adalet ve birlikte yaşama prensiplerine olan inancımızı pekiştiriyor"

İba, Cumhuriyet'in kurucusu, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle, gazileri de sevgi, saygı ve şükranla andığını belirtti.

- MHP Edirne İl Başkanı Tokluoğlu

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tokluoğlu, mesajında, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı ve iftiharı Türk milletinin kurtuluş simgesi, ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişi ve milli mücadelenin yol başçısı olduğunu belirtti.

Atatürk'ün hayatının cepheden cepheye koşmakla geçtiğini belirten Tokluoğlu, şunları kaydetti:

"Türk milletinin gönlünde taht kurmuş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin üzerine çöreklenmek isteyen emperyalist mihraklara karşı amansız bir mücadele ortaya koymuş, tutsak ve bağımlı yaşamaya tamamen karşı çıkmış, işgal ve ihaneti yerle bir edecek iman ve iradeyi ortaya koymuş, milli bağımsızlık için hayatı cepheden cepheye koşmakla geçmiştir. Bu vesileyle vatan uğruna her türlü çileyi ve meşakkati baş tacı yaparak, türlü fedakarlıklarla bizlere bu cennet vatanı armağan eden Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızın şanlı mücadelesini bir kez daha gururla yad ediyor, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun"