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        Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

        Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:47
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        Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor
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        Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki ilkokulda trafik eğitimi verdi.

        Ekipler trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların trafikteki harekat tarzı konularında bilgilendirme yaptı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise İpsala ilçesine bağlı köylerdeki okullarda siber suçlarla mücadele eğitimi gerçekleştirdi.

        Öğrencilere siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, parola güvenliği, sosyal medya kullanımı ve siber dolandırıcılardan korunma konularında bilgi veridi.

        Jandarma çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Süloğlu ilçesine bağlı Tatarlar köyünde arazide mantar toplayan vatandaşlar ile bölge halkına mantar zehirlenmeleri hakkında bilgilendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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