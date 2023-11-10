Edirne'de 10 Kasım ve Atatürk sergisi ziyarete açıldı Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Rumeli Kültür Sanat Akademisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı sergi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Rumeli Kültür Sanat Akademisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı sergi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan "10 Kasım ve Atatürk" sergisinde Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve davetliler sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Edirne'yi ziyaretinden fotoğrafların sergide bulunduğunu belirtti.

Oluşturulan sergide 53 fotoğrafın yer aldığını dile getiren Soytürk, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının arşivlerinden tedarik ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 53 fotoğrafından oluşan sergimizi açtık. Hem cenaze töreninden hem de yaşamından fotoğrafları sanatseverlere sunduk."

Sergi 17 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.