Trakya'da 43 bin 126 fidan toprakla buluşturuldu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 43 bin 126 fidan dikildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 43 bin 126 fidan dikildi.

Edirne ve ilçelerinde 10 noktada toplam 110 dönüme 14 bin 80 fidan ekimi yapıldı.

Vali Yunus Sezer, Musabeyli köyündeki törende yaptığı konuşmada, "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganıyla 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kurulduğunu söyledi.

Ağaçlandırma yaparak gelecek nesillere ölmez eserler bırakıldığını belirten Sezer, "Birçok günü kutluyoruz ama ülkemiz adına bugün yaptığımız ağaçlandırma günü en hayırlı günlerden biri. Buradaki boş arazi belki milyonlarca yıldır bu şekilde duruyor, burasını ağaçlandırarak en güzel şekilde değerlendirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy da kentteki ağaçlandırma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte fidan dikti.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Birol Ekici, Karahamza köyünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'de milyonlarca fidanın toprağa kavuştuğunu söyledi.

Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade eden Ekici, daha fazla ağaç dikilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da farklı noktalarda 4 bin 46 fidan dikildi.

Program kapsamında Vali Recep Soytürk, protokol üyeleri ve öğrenciler, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde fidan dikimine katıldı.

Vali Soytürk, burada yaptığı açıklamada, fidan dikim etkinliklerinin insanları mutlu ettiğini söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılında bu güzel etkinliğin yapılmasının anlamlı olduğunu aktaran Soytürk, programa katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.