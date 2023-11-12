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        ETSO heyeti Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti, Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:03
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        ETSO heyeti Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu
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        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti, Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu.

        ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak başkanlığındaki heyet, Interfood Expo Sanayi ve Ticaret Fuarı'nda incelemelerde bulunup, iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Fuardaki Türk firmaları ve oda üyeleriyle de bir araya gelen heyet, stantları ziyaret etti.

        Heyet, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Ticaret Ateşesi Armağan Al ile de Edirne ve Filibe bölgesi arasındaki ticari ve kültürel iş birliği faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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        Galeri

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