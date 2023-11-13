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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Temsilcileri ve EUA üyesi Türk Üniversiteleri ile istişare toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:07 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:11
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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Temsilcileri ve EUA üyesi Türk Üniversiteleri ile istişare toplantısına katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başbakanlığında YÖK’te gerçekleştirildi.

        Toplantıda, EUA'ya üye Türk Üniversitelerinin değerlendirmeleri yapılırken üniversiteler arasında bilimsel ve teknolojik iş birliği konusunda anlaşmaya varıldı.

        Rektör Tabakoğlu, Ankara temasları kapsamında EUA Başkanı Prof. Dr. Josep M. Garrell ve EUA Genel Sekreteri Amanda Crowfoot ile de bir araya geldi.

        Buluşmada, Trakya Üniversitesinin faaliyetleri ve iş birliği çalışmaları görüşüldü.

        - Süloğluspor yararına etkinlik

        Edirne 1. Amatör Lig'de mücadele eden Süloğluspor yararına etkinlik düzenlendi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Gürkan Çok Amaçlı Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte kulübe destek verenlere plaket ve forma verildi.

        Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, etkinlikte yaptığı konuşmada, kulübe destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

        Kulüp Başkanı Göksel Tokmak ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

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        Galeri

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