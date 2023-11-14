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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,352 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:24
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,352 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 7,533 8,352
        Ayçiçeği Kg 13,579 14,715

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