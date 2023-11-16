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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:40
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Felek Caddesi'nde iki şüphelinin üzerini aradı.

        A.A'nın ayakkabı tabanı içerisine saklanmış vaziyette 10 gram metamfetamin ile B.S'nin üzerinde 3 uyuşturucu hap ile kağıda sarılı vaziyette esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Evinden çeşitli eşyalar çalındı

        Keşan ilçesinde bir kişinin evinden çeşitli eşyalar çalındı.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan K.T. dört günlüğüne evden ayrılıp geri döndüğünde ikamet camının kırılmış olduğunu fark etti.

        Evinden televizyon, battaniye ve 2 halısı çalınan K.T. polise şikayette bulundu.

        - Üzerinde uyuşturucu bulundu

        Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Edirne gişelerinde durumundan şüphelendikleri F.K'nın üzerini aradı.

        Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen F.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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