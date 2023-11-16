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        Edirne'de toplulaştırma çalışmaları

        Edirne'de, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 4. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:21
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        Edirne'de toplulaştırma çalışmaları
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        Edirne'de, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 4. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

        DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumaya çalışıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Edirne ve Lalapaşa ilçesinde son dönemde yapılan toplulaştırma çalışmalarıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

        4. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında bulunan Lalapaşa'da merkez mahallesi ve 24 köy olmak üzere 28 yerleşim birinde 565 bin 470 dekar adanda toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

        "Projenin tamamlanan kısımlarında Lalapaşa ilçesinde 9 yerleşim yerine toplam 215 kilometre tarla içi yollar açılmış ve yer teslimine hazır hale gelmiştir Çömlekakpınar köyünde 21 bin 517 dekar alanda 871 adet zirai arazi sahiplerine teslim işlemi başlamıştır. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede zirai ürün çeşitliliği artacak ve bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır."

        Balta, toplulaştırma çalışmaları kapsamında toplam 26 kilometre yol açıldığını aktardı.

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