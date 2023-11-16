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        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri sınıra getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:55
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        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri sınıra getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrası bazı şüphelilerin düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçmaların yardımcı oldukları belirledi.

        Havsa ve Meriç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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