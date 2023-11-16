Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri sınıra getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri sınıra getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrası bazı şüphelilerin düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçmaların yardımcı oldukları belirledi.
Havsa ve Meriç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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