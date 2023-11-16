Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Osmanlı dönemi mezarlıkları aslına uygun onarıldı

        Edirne'de, Osmanlı döneminden bugüne miras 22 mezarlık ve hazire alanının aslına uygun onarıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Osmanlı dönemi mezarlıkları aslına uygun onarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Osmanlı döneminden bugüne miras 22 mezarlık ve hazire alanının aslına uygun onarıldığı bildirildi.

        Edirne Valiliği öncülüğünde başlatılan, Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazirelerinin ihyasına yönelik düzenlemeler tamamlandı.

        İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak kırık ve toprak altındaki mezar taşlarını tespit etti.

        Bölgenin çevre temizliğini gerçekleştiren ekipler, taşların onarımını da aslına uygun yaptı.

        İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında, çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Melek İnce, Osmanlı döneminden kalma mezarlık ve hazirelerin ekipler tarafından onarıldığını söyledi.

        Görevlilerin titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten İnce, "Tek tek taşlar temizlendi. Hazirelerin çevre temizliği güzel bir şekilde yapıldı. Kentimizde Osmanlı mirası camilerin hazireleri ve mezarlıkları aslına uygun onarıldı. Küçük camilerin hazireleri kendi ekiplerimiz tarafından, daha büyük camiler hizmet alımıyla onarıldı. Bakıma ihtiyaç duyan tüm yerler elden geçirildi." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de tekne motoru çalıp, İstanbul'da satan şüpheliler tutuklandı
        Edirne'de tekne motoru çalıp, İstanbul'da satan şüpheliler tutuklandı
        TIR'da 10 kilo kokain ele geçirildi; 2 tutuklama
        TIR'da 10 kilo kokain ele geçirildi; 2 tutuklama
        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Edirne'de "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ üyesi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ üyesi tutuklandı