Edirne'de Osmanlı dönemi mezarlıkları aslına uygun onarıldı

Edirne'de, Osmanlı döneminden bugüne miras 22 mezarlık ve hazire alanının aslına uygun onarıldığı bildirildi.

Edirne Valiliği öncülüğünde başlatılan, Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazirelerinin ihyasına yönelik düzenlemeler tamamlandı.

İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak kırık ve toprak altındaki mezar taşlarını tespit etti.

Bölgenin çevre temizliğini gerçekleştiren ekipler, taşların onarımını da aslına uygun yaptı.

İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında, çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Melek İnce, Osmanlı döneminden kalma mezarlık ve hazirelerin ekipler tarafından onarıldığını söyledi.

Görevlilerin titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten İnce, "Tek tek taşlar temizlendi. Hazirelerin çevre temizliği güzel bir şekilde yapıldı. Kentimizde Osmanlı mirası camilerin hazireleri ve mezarlıkları aslına uygun onarıldı. Küçük camilerin hazireleri kendi ekiplerimiz tarafından, daha büyük camiler hizmet alımıyla onarıldı. Bakıma ihtiyaç duyan tüm yerler elden geçirildi." ifadelerini kullandı.