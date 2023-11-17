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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,490 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:24
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,490 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 8,005 8,490
        Ayçiçeği Kg 14,106 14,507

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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