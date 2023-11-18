Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Küresel iklim değişikliği meşe ve kestane ormanlarını olumsuz etkiliyor

        GÖKHAN ZOBAR - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Makineci, küresel iklim değişikliğinin meşe ve kestane ormanlarını olumsuz etkilediğini ve ağaç ölümlerinin yaşandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel iklim değişikliği meşe ve kestane ormanlarını olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Makineci, küresel iklim değişikliğinin meşe ve kestane ormanlarını olumsuz etkilediğini ve ağaç ölümlerinin yaşandığını söyledi.

        Prof. Dr. Makineci, bir konferans için geldiği Edirne'de AA muhabirine iklim değişikliğinin orman sağlığına etkileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

        Araştırmalarda türlere bağlı bozulmalar görüldüğünü dile getiren Makineci, en çok etkilenen türlerin başında meşe ağaçlarının geldiğine dikkati çekti.

        Makineci, meşe ağaçlarının iklim değişikliğine ayak uyduramadığını, kuraklık sebepli stres faktörleri ve çevresel faktörlerin meşe ölümlerine neden olduğunu vurguladı.

        Türkiye'de 22 milyon hektara yakın orman varlığından 6,5 milyon hektarını meşe ormanlarının oluşturduğunu vurgulayan Makineci, "Meşe ormanları oldukça önemli. Türkiye bir meşe diyarı, sahip olduğu endemik türlerle adeta bir meşe cenneti. Trakya'daki 650 bin hektarlık orman varlığı içinde meşe çok ciddi bir öneme sahip." dedi.

        Amerika ve Avrupa'da görülmeye başlanan meşe ölümlerinin Türkiye'de de yaşandığını belirten Makineci şöyle devam etti:

        "Meşe, iklim değişikliğiyle oluşan çevresel faktörlerdeki değişimlere adapte olamayan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı meşe ağaçlarında bozulmalar yaşanıyor. Pek çok olumsuz etkene bağlı olarak kombine faktörün etkisiyle ağaçların sağlığında sorunlar yaşanıyor. Meşe ağaçlarının bağışıklık sistemlerinin bozulması, zararlı böcek ve mantarların etkilerinin yanı sıra su rejiminin bozulmasıyla buna bağlı olarak buharlaşmayla hormonal dengesini ayarlayamaması ölümlerin artmasına neden oluyor. Meşede meydana gelen sağlık bozulmaları, ağaçlardaki tepe kayıpları, yaprak dökümüne bağlı olarak yaşanan sorunlar gün geçtikçe artıyor."

        - "Kestane, tamamen yok olmaya doğru gidiyor"

        Prof. Dr. Makineci, kestane ormanlarında da ciddi sağlık bozulmaları yaşandığına dikkati çekti.

        Kestane ormanlarının ekonomik değerinin altını çizen Makineci şunları kaydetti:

        "Kestane ormanlarındaki ölümler meşeye göre daha trajik, tamamen yok olmaya doğru gidiyor. Kestanede bariz biyolojik zararlılar var. Kestane dal kanseri dediğimiz mantarların yaptığı zararlar var. Yine 'kestane gal arısı' zararlısının verdiği zararların da bulunduğu kombine faktörlerle kestane ormanlarımız önlenemez şekilde ölmeye devam ediyor. Kestane ormanlarının direncinin bozulması nedeniyle ağaçlar zararlılarla mücadele edemiyor. Mantar hastalıkları ve zararlı böceklerin ortaya çıkmasında iklim değişikliğiyle birlikte çevresel faktörlerin değişmesi ve türlerin bu değişime ayak uyduramaması geliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi

        Benzer Haberler

        Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Trakya'da sağanak etkili oldu
        Trakya'da sağanak etkili oldu
        Edirne´de minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü
        Edirne´de minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü
        Edirne'de panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
        Edirne'de panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
        Edirne'deki Makedon Kulesi'nin restorasyonunun gelecek yıl bitirilmesi hede...
        Edirne'deki Makedon Kulesi'nin restorasyonunun gelecek yıl bitirilmesi hede...
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası