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        Süloğlu'nda Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Filistinlilere bağışladı

        Süloğlu ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını Filistin'e yardım kampanyasına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:33
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        Süloğlu'nda Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Filistinlilere bağışladı
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        Süloğlu ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını Filistin'e yardım kampanyasına bağışladı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca, "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına ilçedeki Kur'an kursunun 4-6 yaş grubundaki öğrenciler de destek oldu.

        Öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri yaklaşık 1500 lirayı İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak'a makbuz karşılığı teslim etti.

        Demirkaynak, kampanyaya verdikleri destek için teşekkür ettiği öğrencilere boyama kitabı hediye etti.

        Galeri
        Galeri

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