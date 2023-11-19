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        Edirne'de "Klinik Güncellemeler Sempozyumu" düzenlendi

        Edirne Diş Hekimleri Odası tarafından "Klinik Güncellemeler Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:04 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:13
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        Edirne'de "Klinik Güncellemeler Sempozyumu" düzenlendi
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        Edirne Diş Hekimleri Odası tarafından "Klinik Güncellemeler Sempozyumu" düzenlendi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen sempozyumda diş hekimliği uygulamalarındaki güncel yaklaşımlar ele alındı.

        Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, Türkiye'de bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 115. yılı kutlamaları kapsamında sempozyum düzenlediklerini söyledi.

        Sempozyumda eğitim veren akademisyenlere teşekkür eden Kolcular, meslektaşlarına da başarılı bir eğitim diledi.

        Bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 115. yılını kutlayan Kolcular, mesleğin gelişmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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