Edirne'de "Klinik Güncellemeler Sempozyumu" düzenlendi

Edirne Diş Hekimleri Odası tarafından "Klinik Güncellemeler Sempozyumu" düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen sempozyumda diş hekimliği uygulamalarındaki güncel yaklaşımlar ele alındı.

Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, Türkiye'de bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 115. yılı kutlamaları kapsamında sempozyum düzenlediklerini söyledi.

Sempozyumda eğitim veren akademisyenlere teşekkür eden Kolcular, meslektaşlarına da başarılı bir eğitim diledi.

Bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 115. yılını kutlayan Kolcular, mesleğin gelişmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.