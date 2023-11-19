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        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:29
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        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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