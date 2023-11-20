Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi, Havsa ve Keşan ilçelerinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 640 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.