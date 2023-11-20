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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:37
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezi, Havsa ve Keşan ilçelerinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 640 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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