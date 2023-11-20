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        Kuraklığa dayanıklı yerli ayçiçeği tohumlarının ekim alanları genişletilecek

        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'da üretilen yerli ve milli hibrit yağlık ayçiçeği tohumlarının ekim alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:13
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        Kuraklığa dayanıklı yerli ayçiçeği tohumlarının ekim alanları genişletilecek
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        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'da üretilen yerli ve milli hibrit yağlık ayçiçeği tohumlarının ekim alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Şahin, Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarında yaptığı sunumda, Trakya'da tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için son 5 yıldır önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

        Trakya'daki tohum firmaları tarafından üretilen tohumların Tarım ve Orman Bakanlığının hibe destekleriyle birçok ilde ekildiğini anlatan Şahin, "Ayçiçeği denildiğinde akıllara ilk gelen yer Trakya. Trakyalı tohum firmalarımız, üniversitelerimiz ve tarımsal araştırma enstitülerimizle yaptığımız çalışmayla ayçiçeği tohumunu ürettik. Ekimi yapılan yerli tohumlar kuraklıktan daha az etkilendi." dedi.

        Şahin, uluslararası tohum firmalarıyla rekabet edecek düzeyde tohum üretimi gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

        Bu yıl yaklaşık 65 bin dönümlük alanda yerli tohum ekimi yapıldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Trakya'da hemen hemen her köyde yerli tohumlar ekildi. Yüzde 90 hibe desteğiyle bu tohumlar yaygınlaştırıldı. Bu sene kuraklık ve susuzluk vardı. Tohumlarımızın tüm olumsuzluklara rağmen başarılı oldu. Yabancı firmaların tohumlarıyla yarışır düzeyde. Yağ oranları 40'ın üzerinde çıktı. Trakya'da üretilen tohumlar yurt dışında üretilen tohumlar kadar iyi, hatta bazı yerlerde daha yüksek performans gösterdi. Yerli tohumlar köse hastalığına karşı da dayanıklılık gösterdi. Yerli ayçiçeği tohumu üretimini artırarak 2024 yılında 300 bin dönümlük alanda ekim yapılmasını hedefliyoruz."

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