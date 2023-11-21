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        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:16
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        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
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        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda Akardere köyünde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

        Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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