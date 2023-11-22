Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince 2 gün önce Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan A.D. ve S.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ zanlısı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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