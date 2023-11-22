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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:46
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince 2 gün önce Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan A.D. ve S.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ zanlısı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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