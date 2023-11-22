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        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı

        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:04
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        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı
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        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Havsa ve Lalapaşa ilçelerinde durumundan şüphelendikleri iki aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç idaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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