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        Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik eğitimleri sürüyor

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik eğitimleri kapsamında Enez ilçesine bağlı Işıklı köyünde vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:07 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:10
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik eğitimleri sürüyor
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik eğitimleri kapsamında Enez ilçesine bağlı Işıklı köyünde vatandaşları bilgilendirdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Işıklı köyünde vatandaşlara temel trafik kuralları, traktör ve tarım araçlarında aydınlatma kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletlerde kask ve yelek kullanımının önemi konularında eğitim verdi.

        Vatandaşlar, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

        Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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