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        Edirne'de tarım aleti çalan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı

        Edirne'de tarım aleti çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:06
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        Edirne'de tarım aleti çalan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı
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        Edirne'de tarım aleti çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

        Havsa ilçesinde bir çiftçinin iki tarım aletinin çalınmasına ilişkin çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aletleri çaldıklarını tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

        Tarım aletleri, şüphelilerin gösterdiği yerde bulunarak sahibine teslim edildi.

        Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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