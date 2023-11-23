Trafik jandarması Keşan - Enez yolunda dron destekli denetim yaptı

Edirne Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Keşan-Enez yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdüren trafik jandarması, Keşan - Enez yolu Siğilli köyü mevkisinde dron destekli denetim yaptı.

Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetim ve kontrollerin süreceği belirtildi.

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