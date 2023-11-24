Edirne'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Enez ilçesinde yapılan çalışmalarda tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin kazı yapmak için kullandığı aletlere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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