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        Edirne'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:59
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        Edirne'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Enez ilçesinde yapılan çalışmalarda tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin kazı yapmak için kullandığı aletlere el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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