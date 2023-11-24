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        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:51 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:53
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        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Doğanköy'deki düğün salonunda köy muhtarları ile bir araya geldi.

        Talep ve problemleri dinleyip not alan Sezer, bir ay önce yaptığı ziyaretteki toplantıda ele alınan konularla ilgili başlatılan ve tamamlanan çalışmaları da değerlendirdi.

        İlçelerde yapılan toplantılarda muhtarlardan gelen taleplerin yüzde 95'inin tamamlandığını belirten Sezer, "3 ay içerisinde iki defa ilçelerimizi bu toplantılar vesilesi ile gezmiş oluyoruz. Lalapaşa beşinci ilçemiz. Burada 2 ay içerisinde birçok problemin giderildiğini ve birçok icraatın yapıldığını görüyoruz. Bazı talepleri, problemleri ise 2024 programına aldık." dedi.

        Toplantıda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, İlçe Belediye Başkanı İsmail Arslan ve kurum müdürleri yer aldı.

        - Gerçekleştirilen işler

        Ortakçı-Kayapa köyleri arası bozulan asfaltın yama çalışması ile Çatma köyü, elektrik bakım ve onarım çalışması tamamlandı. Çömlekakpınar-Muratçalı köyleri arası yolda bozuk asfalt onarıldı. Hacılar köyünde 1600 metre içme suyu borusunun hatta döşenmesi işi gerçekleştirildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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