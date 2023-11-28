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        Edirne'deki köy yolları sıcak asfaltla modern hale getirilecek

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yol yapım çalışmaları kapsamında 3 yıl içerisinde yaklaşık 600 kilometre köy yoluna sıcak asfalt yapılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:45
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        Edirne'deki köy yolları sıcak asfaltla modern hale getirilecek
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, yol yapım çalışmaları kapsamında 3 yıl içerisinde yaklaşık 600 kilometre köy yoluna sıcak asfalt yapılacağını söyledi.

        Köy ziyaretlerini sürdüren Vali Sezer, Havsa ilçesine bağlı Hasköy'deki çok amaçlı toplantı salonunda köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Talep ve problemleri dinleyip not alan Sezer, iki ay önce yaptığı ziyaretteki toplantıda görüşülen konularla ilgili başlatılan ve tamamlanan çalışmaları değerlendirdi.

        Muhtarlardan gelen taleplerin büyük çoğunluğunun tamamlandığını belirten Sezer, "Taleplerin tamamlanması bizim açımızdan sevindirici. Yapılması gereken işler yapılmış durumda. Önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyeti. Bunların başında alt yapı ve yol problemleri geliyor. İl genelinde içme suyu sıkıntısı çeken tek bir köyümüz kalmayacak." dedi.

        Sezer, köy yollarında yaşanan problemleri çözmek için önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

        Sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Sezer, "Önümüzdeki yıl 150 kilometre sıcak asfalt yapılacak. 3 yıl içerisinde başladığımız çalışmalarla birlikte trafiğin yoğun olduğu köylerde sıcak asfalt yapılmayan köy bırakmayı düşünmüyoruz. Tamamını yapmaya düşünüyoruz. 3 yıl içerisinde yaklaşık 600 kilometre sıcak asfalt yapımı planlarımız arasında." diye konuştu.

        Sezer, tarımsal sulamaya yönelik çalışmaların da artarak devam edeceğini kaydetti.

        Toplantıda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Kaymakamı Eyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve kurum müdürleri yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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