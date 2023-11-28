AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz'ı ziyaret etti.

Kaymakam Ayaz'ı ziyaret eden Aksal, ilçede gerçekleştirilecek projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Ayaz, ziyaretlerinden dolayı Aksal'a teşekkür ederek, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

-Lalapaşa'nın kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

Lalapaşa'nın kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kurtuluş günü kutlamaları kapsamında ilçede bulunan Atatürk Anıtı'na Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz tarafından çelenk sunulduğu belirtildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti.

Kutlamalarda, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Daha sonra öğrenciler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tören geçişi yaptı.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- "Akran zorbalığı" konulu eğitim düzenlendi

Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulunda "akran zorbalığı" konulu eğitim düzenlendi.

Süloğlu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki öğretmenlere ve okul idarecilerine yönelik eğitim verildi.

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Türk Kurtça tarafından gerçekleştirilen eğitimde "akran zorbalığı" konusunda bilgilendirme yapıldı.

- "En iyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

Havsa'da "En iyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Havsa Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince seminer düzenlendi.

Ekipler eğitimde uyuşturucuyla mücadelede konusunda bilgilendirme yaptı.

Eğitime ilçede görev yapan öğretmenler ve velilere katıldı.