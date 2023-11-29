Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Edirne jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Kırcasalih İlkokulu'nda öğrencilere eğitim verildi.

Eğitimde zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 ihbar hattının doğru kullanımı hakkında bilgi verildi, öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

Eğitim çalışmaları kapsamında servis şoförleri de güvenli sürüş ve trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.