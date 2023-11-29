Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Edirne jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Kırcasalih İlkokulu'nda öğrencilere eğitim verildi.

        Eğitimde zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 ihbar hattının doğru kullanımı hakkında bilgi verildi, öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

        Eğitim çalışmaları kapsamında servis şoförleri de güvenli sürüş ve trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Özür diledi
        Özür diledi
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Eşini ağır yaralayan sanık tahliye oldu
        Eşini ağır yaralayan sanık tahliye oldu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Edirne Valiliğinde kış tedbirleri toplantısında alınacak önlemler konuşuldu
        Edirne Valiliğinde kış tedbirleri toplantısında alınacak önlemler konuşuldu
        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı
        Edirne'de bir araçta çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
        Edirne'de bir araçta çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 79 kişi jandarma tarafından yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 79 kişi jandarma tarafından yakalandı
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı