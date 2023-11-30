Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:25 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince Havsa ilçesi yakınlarında dün yapılan kontrolde yurt dışına kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan E.O, H.O. ve V.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 3 FETÖ zanlısı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?

        Benzer Haberler

        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        54 yıl hapis cezasıyla aranan firari, ahırda yakalandı
        54 yıl hapis cezasıyla aranan firari, ahırda yakalandı
        Edirne'de 54 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ahırda telsizle yakala...
        Edirne'de 54 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ahırda telsizle yakala...
        Tarihte gül bahçeleriyle ünlü Edirne'de gül üretiminin artırılması hedeflen...
        Tarihte gül bahçeleriyle ünlü Edirne'de gül üretiminin artırılması hedeflen...
        Edirne'de son yağışlarla nehirlerin debileri arttı
        Edirne'de son yağışlarla nehirlerin debileri arttı