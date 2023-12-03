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        Edirne'de çiftçilere tarım ilaçlarının zararları anlatıldı

        Edirne'de çiftçiler, tarımda bilinçsiz ilaç kullanımının doğa ve çevreye verdiği zarar konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:57
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        Edirne'de çiftçilere tarım ilaçlarının zararları anlatıldı
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        Edirne'de çiftçiler, tarımda bilinçsiz ilaç kullanımının doğa ve çevreye verdiği zarar konusunda bilgilendirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle Kemalköy'de çiftçileri tarımda bilinçsiz ilaç kullanımının doğa ve çevreye verdiği zarar hakkında bilgilendirdi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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