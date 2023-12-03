Edirne'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri öğrencileri bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda trafik jandarması timleri, İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyünde ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

Öğrencilere temel trafik kuralları ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.