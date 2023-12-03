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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç ilçesinde üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:43
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç ilçesinde üreticilerle bir araya geldi.

        İlçeye bağlı Büyükaltıağaç ve Küçülaltıağaç köylerinde üreticilerin talep ve sorunlarını dinleyen Bayazıt, tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretim, tarımsal desteklemeler ve sulama konularında bilgi verdi.

        Bayazıt, DSİ 114. Şube Müdürü Çınar Turgay ve köy muhtarlarıyla Küçükaltıağaç Göleti sulama sahasında da incelemede bulundu.

        - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tohumcu, mesajında 3 Aralık'ın engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için önemli bir gün olduğunu belirtti.

        Engellilerin tüm imkan ve haklardan eşit düzeyde faydalanması için gerekli imkanların sağlanması gerektiğini aktaran Tohumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engellilere yönelik hizmet modellerinin yanı sıra Edirne'de 5 engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinin hizmet verdiğini ifade etti.

        Engellilerin tüm imkanlardan faydalanabilmesi için çalıştıklarını belirten Tohumcu, şunları kaydetti:

        "Engellilere yönelik sürdürülen hizmetlerimizde bizlere desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, engelliler alanında çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına ve özellikle ortak paydada hareket ettiğimiz muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Engellilerimizin ve yakınlarının ihtiyaçlarını ALO 183'ü arayarak bizlerle paylaşmasını rica ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümlendiği, geleceğe daha umutla bakabildiği huzurlu bir yaşam diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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