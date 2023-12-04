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        Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 14 oto yedek parçası ele geçirildi

        Edirne'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 14 oto yedek parçası ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 09:33 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:35
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        Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 14 oto yedek parçası ele geçirildi
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        Edirne'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 14 oto yedek parçası ele geçirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda bir otomobilde gümrük kaçağı 14 araç yedek parçası ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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