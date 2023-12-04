Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 14 oto yedek parçası ele geçirildi

Edirne'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 14 oto yedek parçası ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda bir otomobilde gümrük kaçağı 14 araç yedek parçası ele geçirildi.

Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.