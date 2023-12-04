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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı öğrencileri, Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileriyle origamiden uçak yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:31
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı öğrencileri, Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileriyle origamiden uçak yaptı.

        "Cumhuriyet'imizin 100. yılında 100 uçak" projesi kapsamında, ilkokulun çok amaçlı salonunda düzenlenen programda konuşan Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İğdi Şen, 2015'de öğrenci almaya başlayan programın sektöre uçak teknikeri yetiştirdiğini söyledi.

        Öğrencilerin 3 dönem okulda eğitim gördüğünü, bir dönem de havacılık sektörü firmalarında staj yaptığını belirten Şen, "Mezunlarımız havayolu firmalarında, havalimanlarında, uçak bakım ve havacılık firmalarında çalışarak havacılık sektörüne aktif olarak destek vermektedirler." dedi.

        Şen, geleceğin büyükleri olan öğrencilere havacılık bilinci aşılamak ve sektöre ilgi uyandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

        Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğunun faaliyetlerinin anlatıldığı programda öğrencilere origamiden uçak yapımı konusunda bilgi verildi.

        Daha sonra sınıflarına geçen öğrenciler, origamiden uçak yapma yarışması düzenledi.

        Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        - Zabıta personeline trafik eğitimi verildi

        Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline jandarma tarafından trafik eğitimi verildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekiplerinin müşterek görev yapılan kurum personeline yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

        Ekipler bu kapsamda Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline trafik eğitimi verdi.

        Eğitimde, geçiş üstünlüğünün kullanımı, trafik işaret ve levhaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmama, mevsimsel araç ve lastik bakımları, emniyet kemerinin önemi, hız kuralları, park ve park etme kuralları ve alkollü araç kullanmama konularında bilgilendirme yapıldı.

        Faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

        - Jandarma ekipleri KADES'i anlattı

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Havsa'nın Osmanlı köyündeki kadınları bilgilendirdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler Osmanlı köyünde kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES'in amaçlarını ve kullanımını anlattı.

        Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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