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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,839 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:35 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:35
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,839 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 8,256 8,839
        Ayçiçeği Kg 14,001 14,953

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