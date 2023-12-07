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        Trakya Üniversiteler Birliği 7. Lisansüstü Öğrenci Kongresi başladı

        Trakya Üniversiteler Birliği 7. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:53
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        Trakya Üniversiteler Birliği 7. Lisansüstü Öğrenci Kongresi başladı
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        Trakya Üniversiteler Birliği 7. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne'de başladı.

        Balkan Kongre Merkezi düzenlenen kongrenin açılış programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversiteler Birliğinin Türkiye'nin en iyi çalışmalar yapan üniversite birliklerinin başında geldiğini söyledi.

        Birlik üyesi üniversitelerin koordineli şekilde çalışarak güzel etkinlikler yaptığını belirten Tabakoğlu, "Birlik olarak her yıl 20 düzenli etkinliğimiz var. 7. Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden biri. Farklı çalışmalarla birlikte yılda 35-40 etkinlik yapıyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Alt çalışma gruplarımız var. Bütün daire başkanları, ilgili dekanlıklar bir araya gelip ortak işler geliştiriyor." dedi.

        Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç Dr. İbrahim Kelağa Ahmet ise kongreye birlik üyesi üniversitelerin öğrencilerinin yanı sıra 24 farklı üniversiteden katılım olduğunu ifade etti.

        Doç. Dr. Ahmet, iki gün boyunca sürecek kongrede sağlık, sosyal ve fen bilimleri alanında 139 bildirinin sunulacağını dile getirdi.

        - "Türk milleti 100 yıl önce varlık-yokluk mücadelesi verdi"

        Kongrenin davetli konuşmacısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e Geçişe Bakışlar" adlı sunum gerçekleştirdi.

        Prof. Dr. Eraslan, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

        Türkiye'nin konumu gereği zorlu bir coğrafyada yer aldığına dikkati çeken Eraslan, bu gerçeğin farkında olarak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

        Türk milletinin varlık mücadelesinin 100 yıl önce olduğu gibi bugün de sürdüğünü dile getiren Eraslan, şunları kaydetti:

        "Üzerinde bulunduğumuz coğrafya gerek bölgesel gerek küresel güçlerin oyun alanı olduğu için 100 yıl önce de, bugün de, bunda sonraki yüz yıllar içerisinde de en azından bölgenin sahip olduğu yer altı kaynakları tükenene kadar büyük güçlerin oyun alanı olmaya devam edecek. Bundan 100 yıl önce 1. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan şartlarda Türk milleti bir varlık-yokluk mücadelesi vermişti.

        Bugün de en üst seviyede ifade edilen bir gerçek, Türkiye daimi olarak böyle bir varlık mücadelesini vermek durumunda. Bundan kaçmak, bunu yok saymak mümkün değil."

        Eraslan, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Mondros Mütarekesi'nin imzalandığını daha sonrasında Türk milletinin işgale karşı sivil bir mücadele başlattığını söyledi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla Türk milli mücadelesinin liderinin belirlendiğini ifade eden Eraslan, "İkinci aşama İstiklal Harbi'dir. TBMM'nin bu süreçten sonra kurulması ve onun oluşturduğu düzenli ordularla yapılan savaş süreci Türk İstiklal Harbi sürecidir. 19 Mayıs'la başlayan süreç bir lider farkını bize gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa'nın farkını, vizyonunu ortaya bir süreç söz konusu." diye konuştu.

        Kongre açılış programında Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, kurum müdürleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        Kongre yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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