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        Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara yakalandı

        Edirne'deki kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:49
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        Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara yakalandı
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        Edirne'deki kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent merkezi ve Havsa ilçesinde şüphelilerin iş yerleri ve araçlarında arama yaptı.

        Aramalarda gümrük kaçağı 165 şişe içki, 372 elektronik sigara ve 17 hard disk ele geçirildi.

        Şüpheliler G.G, S.T, A.C. ve E.C. hakkında soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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