Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerine Türk Kızılay'ı ikramda bulundu
Türk Kızılay Edirne Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır sürücülerine çeşitli ikramlarda bulundu.
Türk Kızılay Edirne Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır sürücülerine çeşitli ikramlarda bulundu.
İhraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek bekleyen tır sürücülerine Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek dağıttı.
Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz da sınır kapısında sırada bulunan şoförler ile görüşerek, ihtiyaç ve isteklerini dinledi.
Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.
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