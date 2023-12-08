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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerine Türk Kızılay'ı ikramda bulundu

        Türk Kızılay Edirne Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır sürücülerine çeşitli ikramlarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:10
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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerine Türk Kızılay'ı ikramda bulundu
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        Türk Kızılay Edirne Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır sürücülerine çeşitli ikramlarda bulundu.

        İhraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek bekleyen tır sürücülerine Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek dağıttı.

        Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz da sınır kapısında sırada bulunan şoförler ile görüşerek, ihtiyaç ve isteklerini dinledi.

        Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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