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        Edirne Valisi Sezer ziyaretlerini sürdürüyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer ziyaretlere devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:29
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        Edirne Valisi Sezer ziyaretlerini sürdürüyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer ziyaretlere devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer eşi Canan Sezer ile 1999'da şehit düşen Necdet Pehlivan'ın ailesini ziyaret etti.

        Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Sezer, "Devletimizin varlığını milletimizin dirliğini şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun" dedi.

        Vali Sezer, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'ni de (EFOD) ziyaret etti. EFOD Başkanı Serdar İyiiz yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Dernek binasındaki fotoğraf sergisini gezen Sezer, fotoğraf sanatçılarına çalışmalarında başarı diledi.

        Sezer, Selimiye Arasta Çarşısı ziyaretinde esnaflara hayırlı işler diledi.

        - Muhtarlardan ziyaret

        Köy muhtarları Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyü muhtarı Kamil Çakıcı, Kalkansöğüt köyü muhtarı Erdinç Kayacan, Sarıdanişment köyü muhtarı Turan Yılmaz ve Küçünlü köyü muhtarı Yavuz Çentik, ziyarette köylerinin durumu ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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