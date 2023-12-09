Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Edirne'de cemevi ziyaretinde bulundu Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Edirne'de Musulça köyü cemevini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Edirne’de Musulça köyü cemevini ziyaret etti.

Özdemir, Musulça köyü cemevinde Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Tekirdağ ve Kırklareli’nden gelen katılımcılarla bir araya geldi.

Cemevindeki yemeğe Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı.

Ardından cemevinde tertip edilen cem etkinliğinde deyişler söylendi, semah dönüldü.

Programa Havsa Kaymakamlığına vekalet eden Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Soytürk, programın ardından Özdemir’e, "Binlerce erenlerin Edirne’deki köprülerden Sarı Saltuk’un açtığı yoldan yürüdüklerini" ifade ederek Meriç Köprüsü fotoğrafı armağan etti.

Özdemir de yaptığı konuşmada Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak bir yandan kurumsal yapılarını tamamlarken bir yandan da sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Anadolu’da pek çok yöreyi ziyaret ettiklerini ifade eden Özdemir, "Gönül birliği kuruyoruz, bugün de Edirne'mize geldik. Balkanlar’dan gelen canlarımızla, cem erkanı yürüttük, hemhal olduk. Tüm Türkiye’yi, Balkanlar’ı zaman içerisinde dolaşacağız, kurumumuzun misyonunu yerine getireceğiz. Dört koldan çalışmaya devam ediyoruz, sorunları çözeceğiz ve Türk milletine hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.