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        Edirne'de gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi

        Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:51
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        Edirne'de gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi
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        Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ekipler, Enez'de şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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