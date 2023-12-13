Edirne'de gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi
Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi.
Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ekipler, Enez'de şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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