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        Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere "güvenli internet kullanımı" eğitimi verdi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:15
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        Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere "güvenli internet kullanımı" eğitimi verdi
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç ilçesi Küplü İlkokulu öğrencilerini, dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında bilgilendirdi.

        Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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