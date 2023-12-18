Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere "güvenli internet kullanımı" eğitimi verdi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meriç ilçesi Küplü İlkokulu öğrencilerini, dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında bilgilendirdi.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.