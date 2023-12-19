Edirne'de asayiş

Edirne'de jandarma ekiplerince bir evde 161 litre sahte içki ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Keşan ilçesinde bir evde yapılan aramada 161 litre sahte içki, kapaklama makinesi, içki fermente aparatı, hortum ve üzüm sıkma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

- Edirne'de 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

Edirne'de 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Havsa ilçesinde yapılan çalışmalarda 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

- Motosiklet hırsızlığı

Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan Y.U, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

Y.U, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.