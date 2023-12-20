Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler İpsala ilçesi Paşaköy çarşı ve pazar alanında aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Jandarma ekipleri siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerine de devam ediyor.

Ekipler Meriç ilçesine bağlı Kavaklı Köyü İlkokulu ve Subaşı Beldesi Ortaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

Eğitimde dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgiler verildi.