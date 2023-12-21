Edirne'de okul servisleri denetledi

Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarını ve sürücüleri denetledi.

Sürücüleri trafik kuralları ve güveliği hakkında bilgilendirdi.

Denetim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.