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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

        Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:23
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
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        Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirilmiş 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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