Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı.

İnönü İlkokulu önünden Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüşe başlayan kortej, Atatürk Anıtı'na geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Belediye Başkanı Recep Gürkan anıta çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Atatürk'ün Edirne ziyareti sırasında konakladığı Edirne Belediyesindeki "Atatürk Odası" ziyaret edildi.

Kutlama programı, Halk Eğitim Merkezinde İlhami Ertem Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler, Atatürk'ün Edirne'ye gelişini simgeleyen bayrağı, Vali Sezer'e teslim etti.

Sezer, şanlı bayrağı almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türk bayrağının hem Edirne'de hem de Türkiye'nin her köşesinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edeceğini söyledi.

Okul Müdürü Serap Kara'nın konuşma yaptığı program, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk'ün Edirne gezisinin anlatıldığı söz ve müzik gösterisinin sahnelemesiyle sona erdi.

Gösteriyi izleyen katılımcılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Programa kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğretmen ve öğrenciler katıldı.